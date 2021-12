திருச்சி அருகே விபத்து.. லாரி மீது கார் மோதல்.. பத்திரிக்கையாளர் உள்பட 2 பேர் உயிரிழப்பு!

Trichirappalli

திருச்சி: திருச்சி அருகே சாலையோரம் பழுதாகி நின்றுக்கொண்டிருந்த லாரி மீது கார் மோதிய விபத்தில் பத்திரிக்கையாளர் உள்பட இருவர் உயிரிழந்தனர். மேலும் காயம் அடைந்த இரண்டு பத்திரிகையாளர் உள்ளிட்ட 3 பேர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

தஞ்சாவூரில் இருந்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் வாடிப்பட்டிக்கு ரஸ்க் ஏற்றி லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த திருச்சி - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆவாரம்பட்டி அருகே சென்றுக்கொண்டிருந்தபோது லாரியின் டயர் திடீரென பஞ்சாராகி சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டது.

Two persons, including a journalist, were killed when a car collided with a lorry near Trichy. Three people, including two injured journalists, are being treated at a private hospital. Police are investigating the driver of the truck