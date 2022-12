சமயபுரம் மாரியம்மனின் தங்கத்தை திருடி பாக்கெட்டில் போட்ட செயல் அலுவலர்.. காட்டிக்கொடுத்த சிசிடிவி

Trichirappalli

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் பக்தர்கள் உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்திய தங்கத்தை திருடி பாக்கெட்டில் போட்ட செயல் அலுவலரை சிசிடிவி காட்சிகள் காட்டிகொடுத்தது. தங்கத்தை திருடி விட்டு தலைமறைவான செயல்அலுவலரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

சமயபுரம் அருள்மிகு மாரியம்மன் கோயில் தமிழகத்தில் உள்ள அம்மன் ஸ்தலங்களில் பிரசித்திப் பெற்ற சக்தி ஸ்தலமாகும். நினைத்தாலே போதும் வேண்டிய வரங்கள் நிறைவேறும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. அம்மனை வேண்டிக்கொண்டால் நோய் நொடிகள் நீங்கும் நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

இந்த ஸ்தலத்திற்கு திருச்சி மாவட்டம் மட்டுமல்லாது, தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள பிற மாநிலங்களிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து சென்று தங்களது நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றி காணிக்கைகளை உண்டியலில் செலுத்தி வருகின்றனர். மாதந்தோறும் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணப்பட்டு கணக்கு வைக்கப்படுகிறது. அந்த உண்டியல் காணிக்கையாக வந்த தங்கத்தை திருடியுள்ளார் செயல் அலுவலர் ஒருவர். அவர் திருடியது சிசிடிவி காட்சியில் பதிவானதால் கையும் களவுமாக மாட்டிக்கொண்டார்.

English summary

CCTV footage has revealed the officer who stole the gold offered by devotees in the Samayapuram Mariamman temple and pocketed it. The police are looking for the executive who stole the gold and absconded.