4 மர்ம முடிச்சுகள்.. ராமஜெயம் கொலை வழக்கில் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்குகிறாரா சசிகலா? பரபர தகவல்!

திருச்சி : திருச்சி ராமஜெயம் கொலை வழக்கு திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நிலையில், விசாரணைக் கரங்கள் சசிகலாவை நோக்கி நீள்வதாக தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

ராமஜெயம் கொலை குறித்து சிபிசிஐடி, சிபிஐ என்று மாறி மாறி விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில் தற்போது எஸ்.பி ஜெயக்குமார் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு விசாரணை நடந்து வருகிறது.

ராமஜெயம் கொலை வழக்கில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள ரவுடிகள் சசிகலாவின் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், சசிகலா பக்கமும் போலீசார் பார்வையைத் திருப்பி உளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ராமஜெயம் கொலை நடந்த நாளில் தான், சசிகலா மீண்டும் ஜெயலலிதாவின் போயஸ் கார்டனுக்குள் நுழைந்தார் என்பதாலும், அவரை சந்தேகப் பிடிக்குள் கொண்டு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

While the Trichy Ramajayam murder case has intensified after the DMK came to power, reports are rife that the probe is reaching out to Sasikala. CBCID is said to have brought Sasikala under suspicion as she re-entered Jayalalithaa's Poes Garden on the day of the Ramajayam murder.