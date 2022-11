டிசம்பரில் மாநில கல்வி கொள்கை வரைவு அறிக்கை! "அப்புறம் பாருங்க.." பாஜகவிற்கு அன்பில் மகேஷ் பதிலடி

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: மாநில கல்விக் கொள்கையின் வரைவு அறிக்கை டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு கடந்த 2020ம் ஆண்டு தேசிய கல்விக் கொள்கையை அறிவித்தது. இதற்கு தமிழக அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. அதுமட்டுமல்லாமல் மாநிலத்துக்கான புதிய கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவதாகவும் தமிழக அரசு அறிவித்தது.

இதற்காக ஓய்வுபெற்ற டெல்லி உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி முருகேசன் தலைமையில் உயர்மட்டக் குழுவை அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழுவின் அறிக்கை எப்போது தாக்கல் செய்யப்படும் என்ற தகவல் வெளியாகாத நிலையில், அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் மாநில கல்விக் கொள்கை அமைக்கும் குழுவின் வரைவு அறிக்கை வரும் டிசம்பர் மாதம் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Anbil Mahesh said that the draft report of the state education policy will be tabled in the first week of December.