"வெயிட் பண்றோம்".. சிறையிலிருந்து நேராக ஹோட்டலுக்கு போன ராஜேந்திர பாலாஜி.. உள்ளே வந்த விஐபி.. ஏன்?

Trichirappalli

oi-Shyamsundar I

திருச்சி: திருச்சி சிறையில் இருந்த விடுக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி நேரடியாக வீட்டிற்கு செல்லாமல் ஹோட்டல் ஒன்றில் சில மணி நேரம் தங்கி இருந்தார்.

ஆவின் உள்ளிட்ட அரசின் பல்வேறு துறைகளில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி 3 கோடி ரூபாய் பெற்று மோசடி செய்ததாக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் கடந்த வாரம் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கைது செய்யப்பட்டார். முன் ஜாமீன் கிடைக்காமல் தலைமறைவாகி இருந்த ராஜேந்திர பாலாஜி கடந்த வாரம் கைது செய்யப்பட்டு திருச்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

3 நாளுக்கு மேல் காய்ச்சலா? டாக்டரை பார்த்தேயாகனும்! ஓமிக்ரான்னு மெத்தனம் கூடாது! நிபுணர் எச்சரிக்கை

இந்த நிலையில் ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு 4 வாரங்கள் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. உச்சநீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது.

English summary

Why did Former Minister Rajendra Balaji went to the hotel from Trichy jail? With whom did he meet?