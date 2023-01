மூனும் பச்ச மண்ணுங்க..ஆற்றில் மிதந்த ஆண் சடலம்! மகள்களுக்காக ஜெயிலுக்கு போன ரேகா! இது தான் காரணம்!

Trichirappalli

திருச்சி : திருச்சி அருகே பெண் பிள்ளைகளிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதால் இரண்டாவது கணவனை வெட்டிக்கொன்று ஆற்றில் வீசிய இளம்பெண் குறித்து 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு துப்பு துலங்கிய நிலையில், அப்பெண்ணை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

விழுப்புரத்தை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம். இவரது மகன் பிரபு (40) பண்ருட்டி அருகே உள்ள வேலங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பொன்னன். இவரது மனைவி ரேகா(30) செங்கல் சூலையில் கூலி தொழிலாளர்களாக வேலை செய்து வந்துள்ளனர்.

தற்போது ரேகாவிற்கு 16, 14,10 வயது என மூன்று பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு கணவர் பொன்னன் இறந்துவிட்ட நிலையில் ரேகா இவரது மூன்று குழந்தைகளுடன் தொடர்ந்து முசிறி பகுதியில் உள்ள பல்வேறு செங்கல் சூளைகளில் வேலை செய்து வந்துள்ளார்.

English summary

The police have arrested the young woman who killed her second husband and threw her in the river for sexually assaulting girls near Trichy after 4 months of missing clues.