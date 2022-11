மறுமை வாழ்க்கைக்கு பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்! ஜமேஷா முபீன் போல் பேஸ்புக் போஸ்ட்! திருச்சி இளைஞர் கைது!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் உயிரிழந்த ஜமேசா முபின் வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ்-ல் வைத்திருந்த 'என் மரணச் செய்தியை நீங்கள் அறிந்தால் என் மறுமை வாழ்க்கைக்காக நல்ல முறையில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்' போன்ற வாசகத்தை பேஸ்புக்கில் வைத்திருந்த திருச்சியைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்.

கோவை டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் அருகில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அதிகாலை கார் ஒன்று தீ பற்றியதில் அதில் இருந்த ஒருவர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததால் கார் தீ பற்றியதாக கூறப்பட்டது.

கார் வெடித்து சிதறியதில் உயிரிழந்தவர் உக்கடம் கோட்டைமேட்டை சார்ந்த ஜமேஷா முபின் என தெரியவந்தது. மேலும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இவரிடம் தேசிய புலணாய்வு முகமை விசாரணை மேற்கொண்டதும் தெரிய வந்தது.

English summary

A Trichy-based youth has been arrested for posting the WhatsApp status of Jamesa Mubin, who died in the Coimbatore car blast, saying 'If you know the news of my death, please pray for my afterlife' on Facebook.