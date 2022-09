பிரதமர் மோடி சொந்த காசுலயா தர்றாரு? திடீரென ரூட்டை மாற்றிய கார்த்தி சிதம்பரம்! அப்போ அது இல்லையா?

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தெலுங்கானா மாநிலத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மாவட்ட ஆட்சியரை வசைபாடியது வருத்தம் அளிக்கிறது எனவும், நிர்மலா சீதாராமன் நிதியமைச்சர் போல் நடந்துக்கொள்ளவில்லை என காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் சிதம்பரம் வரும் 7ஆம் தேதி ராகுல் காந்தி நடைபயண பிரச்சாரம் மேற் கொள்ள இருக்கிறார். இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் உடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தின் மகனும், சிவகங்கை நாடாளுமன்ற தொகுதி காங்கிரஸ் நிர்வாகியுமான கார்த்தி சிதம்பரம் கலந்து கொண்டார்.

English summary

Congress MP Karthi Chidambaram has said that it is regrettable that Finance Minister Nirmala Sitharaman lashed out at the district collector in Telangana state and that Nirmala Sitharaman did not behave like a finance minister.