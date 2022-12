ஆஹா.. புரட்டிப்போடும் புயல்.. தூத்துக்குடியில் 30 அடி உள்வாங்கிய கடல்.. அதிர்ச்சியடைந்த மக்கள்

Tuticorin

oi-Mani Singh S

தூத்துக்குடி: மாண்டஸ் புயல் காரணமாக கடல் சீற்றமாக காணப்படும் நிலையில், தூத்துக்குடியில் கடல் உள்வாங்கியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வங்கக்கடலில் சென்னைக்கு தென்கிழக்கே சென்னைக்கு 260 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் நிலைகொண்டுள்ள மாண்டஸ் புயல் - மாமல்லபுரம் அருகே இன்று நள்ளிரவு கரையை கடக்கிறது.

மணிக்கு 12 கிமீ வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது. இந்த புயல் இன்று இரவு 11.30 மணி முதல் நள்ளிரவு 2.30 மணிக்குள் கரையைக் கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

As the sea is rough due to Cyclone Mandus, the inundation of the sea in Tuticorin has caused a stir.