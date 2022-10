ராஜராஜ சோழன் போலவே முதல்வர் ஸ்டாலின்.. ஒப்பிட்ட திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி.. ஆ.ராசா அப்படி பேசினாரே!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : ராஜராஜ சோழன் கோவில்கள் கட்டியது போல முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தமிழக கோவில்களை புனரமைத்து அனைவரும் வழிபட ஏற்பாடு செய்து வருகிறார் என திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி பேசியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தலைவர் திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி, தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற திராவிட மாடல் ஆட்சி சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசினார்.

அப்போது, ராஜராஜன் குறித்த சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளதை விமர்சித்த ஐ.லியோனி, ராஜராஜ சோழன் போன்று தான் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எனப் பேசியுள்ளார்.

திமுக எம்.பி ஆ.ராசா, ராஜராஜ சோழனை விமர்சித்துப் பேசியிருந்த நிலையில், திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி, முதல்வர் ஸ்டாலினை ராஜராஜனோடு ஒப்பிட்டு பேசியிருப்பது பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்து மதம் இல்லையென்றால், தமிழ்நாடும்தான் இல்லை..பாஜக தேசிய நிர்வாகி காட்டம்

English summary

Dindigul I. Leoni said that Chief Minister M.K.Stalin is renovating the temples in Tamil Nadu and making arrangements for everyone to worship like Rajaraja Cholan how built temples.