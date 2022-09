"சூத்திரன்".. ஆ.ராசா பேச்சால் கொதித்த இந்து முன்னணி.. எஸ்.ஐ மீது தாக்குதல்.. தட்டி தூக்கிய போலீஸ்!

Tuticorin

தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டியில் காவல்துறையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக இந்து முன்னணி நகர தலைவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பாக ஏற்கெனவே இரண்டு பாஜக பிரமுகர்கள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தாக்குதலுக்கு உள்ளான காவல்துறை ஆய்வாளர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

The arrest of the head of the Hindu Munnani for attacking the police in Kovilpatti has created a stir. Two BJP leaders have already been arrested in connection with the attack, and now two Hindu Munnani executives have been arrested. The police inspector who was attacked has been admitted to a government hospital for treatment.