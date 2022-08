என்னால் பாஜகவுக்கு லாபம்.. எனக்கு எந்த நஷ்டமுமில்லை.. மீண்டும் தீவிர அரசியலில் எஸ்.வி.சேகர்?

Tuticorin

oi-Yogeshwaran Moorthi

தூத்துக்குடி: பாஜக தன்னை மீண்டும் அழைத்தால் வேலை செய்ய தயாராக இருப்பதாக நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்மையில் நடிகரும் முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான எஸ்.வி. சேகர் 70 வயதை கடந்ததையொட்டி நேரில் சென்று அவருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு , எஸ்வி சேகர் தாயார் காலில் ஓ பன்னீர்செல்வம் விழுந்து ஆசீர்வாதமும் வாங்கினார். அப்போது சில முக்கிய அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து பேசப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன்மூலம் நீண்ட காலமாக தமிழக அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி இருந்த எஸ்.வி.சேகர் மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு வந்தார்.

English summary

Actor SV Shekhar came to Tiruchendur Subramania Swamy temple. Later, in a meeting with the media, actor SV Shekhar said, if called to politics, I am always ready to work.