ஆபீசர் ஆகணுமா.. எந்த உதவின்னாலும் கேளு “போராட்டம் நடத்திய மாணவனை கூப்பிட்டு..” நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் அரசு கையகப்படுத்திய தனது நிலத்திற்கு 20 ஆண்டுகளாக இழப்பீடு தரமால் இருப்பதை கண்டித்து விவசாயி சண்முகம், தனது மனைவி முருகேஸ்வரியுடன் கைகளில் தட்டு ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

இவர்களுடன் அவர்களது மகன் கமலேஷும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இதனைப் பார்த்த கோட்டாட்சியர் மகாலட்சுமி மாணவன் கமலேஷின் படிப்பு குறித்து கேட்டறிந்தார்.

6 வருசத்துல ஒரே ஒரு முறைதான்.. எங்க கஷ்டத்தை எப்படி சொல்றது? - பிரதமர் மோடிக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்!

பின்னர் அவரிடம், ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி அல்லது குரூப் 1 தேர்வு எழுதி அரசு அதிகாரியாக வர ஆசை இருக்கிறதா என்று கேட்டது மட்டுமின்றி தேவையான உதவிகளை தயார் செய்யத் தயாராக இருப்பதாகவும் கூறினார்.

English summary

Kovilpatti divisional officer Mahalakshmi assured to a student who had been protesting with his parents for not paying compensation for their land acquired by the government, said he was ready to provide the necessary assistance.