அவர் பாஜக அண்ணாமலை இல்லைங்க! ‘அவதூறு அண்ணாமலை’! புதுப்பெயர் சூட்டிய துரை வைகோ! பிரஸ் மீட்டில் கலகல

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : மாநில அரசு கலால் வரியை குறைக்க வேண்டும் என்று அண்ணாமலை சில புள்ளி விவரங்களோடு மக்களை குழப்புவதற்காக அவதூறு அண்ணாமலை ஆக கிளம்பியுள்ளார் என மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளரான துரை வைகோ கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் இருந்து வரகனூர் வழியாக புளியங்குளம், லட்சுமியாபுரம், இளையரசனேந்தல் வழித்தடங்கலில் இயக்கப்பட்டு வந்த அரசு பேருந்து கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இதுகுறித்து மதிமுக தலைமைக் கழகச் செயலாளர் துரை வைகோ தமிழக முதல்வருக்கும் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சருக்கும் கோரிக்கை வைத்தார்.

English summary

Annamalai has become a slanderous Annamalai to confuse the people with some statistics that the state government should reduce the excise tax, said Durai Vaiko, headquarters secretary of the Mdmk