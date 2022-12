ஏதோ என்னால முடிஞ்சத செய்றேன்.. நான் என்ன எம்பியா..எம்எல்ஏவா? ஓபானாகப் பேசிய மதிமுக துரை வைகோ!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : நான் ஒரு எம்.பி.யோ, எம்.எல்.ஏ.வோ கிடையாது. எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி உதவி செய்து வருகிறேன் எனவும், மக்கள் வாழ்வாதார பிரச்சினை என எல்லாவற்றுக்கும் என்னால் முடிந்தவற்றை செய்து வருகிறேன் என மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் கரிசல் இலக்கியத்தின் தந்தை கி.ரா.என்று அழைக்கப்படும் கி. ராஜநாராயணன் நினைவாக சமீபத்தில் திறக்கப்பட்ட நினைவரங்கத்தினை மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ இன்று பார்வையிட்டார்.

குடிபோதை பழசு.. இப்போ நடுங்க வைக்கிறது கஞ்சா.. போதையில் தமிழக அரசு பஸ் கண்ணாடியை உடைத்த வாலிபர்கள்

மேலும் , கி.ரா. திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இதைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுவையில் கி.ரா.விற்கு மணிமண்டபம் அமைத்தற்கு தமிழக முதல்வருக்கும், அதற்கு பாடுபட்ட கனிமொழி எம். பி.க்கும் நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

English summary

MDMK head office secretary Durai Vaiko said that I am using the opportunities I have been given to help and I am doing my best for all the issues of people's livelihood and I am not an MP or MLA.