நான் அதிமுக எம்.பி.. மீட்டிங்குக்கு நான் போறேன் - அடித்து ஆடிய ரவீந்திரநாத்.. பக்கத்தில் ஆர்.தர்மர்!

தூத்துக்குடி : தேர்தல் ஆணையம் நாளை நடத்தும் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் அதிமுக சார்பில் தான் பங்கேற்க இருப்பதாக அதிமுக எம்.பி ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் பேட்டி அளித்தபோது தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் அதிமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவீந்திரநாத்

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் பகுதியில் நடைபெறும் சங்கர நாராயணர் கோவில் ஆடி தவசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க சென்னையில் இருந்து தூத்துக்குடி விமான நிலையம் வந்தார் ஒ.பன்னீர்செல்வம் மகனும் தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ரவீந்திரநாத் குமார்.

அவருடன் ராஜ்யசபா எம்.பி ஆர்.தர்மர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர். தூக்குக்குடி வருகை தந்த ஓ.பி.ரவீந்திரநாத்துக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மேலும், அங்கு திரண்டிருந்த அவரது ஆதரவாளர்கள் 'ஓபிஎஸ் வாழ்க' என தொடர்ந்து கோஷமிட்டனர்.

