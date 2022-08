நமது எதிரிகள் அறிவுக் கூர்மையானவர்கள்.. “நாம் எந்த ஆயுதத்தை எடுத்தாலும்..” - கே.எஸ்.அழகிரி பேச்சு!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : 100 ஆண்டுகள் நம்மிடம் தோற்றவர்கள்தான் ஆர்எஸ்எஸ். ஆனால் இன்று 20 ஆண்டுகளாக மீண்டும் துளிர்த்து வருகின்றனர் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

நமது எதிரிகள் வலிமை மிக்கவர்கள். அறிவுக்கூர்மையானவர்கள். அவர்களை எதிர்ப்பது எளிதானது அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் கே.எஸ்.அழகிரி.

காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி மேற்கொள்ளவிருக்கும் பாத யாத்திரை தொடர்பான மண்டல அளவிலான ஆலோசனை கூட்டம் தூத்துக்குடியில் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதில் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விஜய் வசந்த், விஜயதாரணி, ஜோதிமணி, திருநாவுக்கரசர் மற்றும் முன்னாள் மாநில தலைவர் தங்கபாலு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

English summary

Tamil Nadu Congress Committee President KS Alagiri said that, "RSS lost to ours for 100 years. But today they are sprouting again. Our enemies are strong. opposing them is not easy."