திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் இன்று சூரசம்ஹாரம்.. சூரபத்மனை வதம் செய்கிறார் முருகப்பெருமான்

Tuticorin

oi-Mani Singh S

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழா நடந்து வரும் நிலையில், 6-ம் நாளான இன்று மாலை சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் உள்ள முருகன் கோவிலிலானது முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் 2-ஆம் படை வீடாகும்.

ஆண்டுதோறும் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

பழனி முருகன் சிலைக்கு வியர்க்குமா? கெளபீனத் தீர்த்தம் பற்றி பலருக்கும் தெரியாத உண்மைகள்! ஆச்சர்யம்!

English summary

While the Gandashashti festival is going on in Tiruchendur Murugan Temple, the culminating event Surasamharam will be held this evening on the 6th day.