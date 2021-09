இதுதான் நீங்க சொன்ன வித்தியாசமான அரசியலா?.. திமுக அரசை சாடிய அண்ணாமலை!

Tuticorin

oi-Rayar A

தூத்துக்குடி: பல்கலைக்கழகங்கள் இணைக்கும் முடிவை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும். தி.மு.க தனது வித்தியாசமான அரசியலை சட்டப்பேரவையில்தான் காண்பிக்க வேண்டும் என்று தமிழக மாநில பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி உள்ளிட்ட 15 மாவட்டங்களில் கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழக பா.ஜ.க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இன்று விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வாகைக்குளம் வந்திறங்கினார்.

தொடர்ந்து அவர் சாலை வழியாக தென்காசி மாவட்டத்தில் நடைபெற உள்ள கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள சென்றார். முன்னதாக தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் நிருபர்களிடம் பேட்டியளித்த பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலை கூறியதாவது:-

நகராட்சி, மாநகராட்சிகளில் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மீண்டும் வார்டு வரையறை.. தமிழக அரசு பரிசீலனை

English summary

The Tamil Nadu government should drop the decision to merge the universities. Tamil Nadu state BJP leader Annamalai said the DMK should show its different politics in the legislature