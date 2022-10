சந்தனமலை.. குழந்தை பாக்கியம் தரும் வள்ளிகுகை.. திருச்செந்தூரில் என்னென்ன சிறப்புகள்

Tuticorin

தூத்துக்குடி: தமிழ் கடவுள் முருகன் தரிசனம் கிடைத்தாலே போது பிறவிப் பயன் அடைந்த பாக்கியம் பலருக்கும் கிடைக்கும். முருகன் ஆலயங்கள் தமிழகத்தில் பல இருந்தாலும் திருச்செந்தூரில் அருள்பாலிக்கும் சுப்ரமணியரையும் சண்முகரையும் தரிசிக்க தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். திருமண வரம் வேண்டியும், குழந்தை பாக்கியம் வரம் வேண்டியும் திருச்செந்தூருக்கு வந்து கடலில் நீராடி இறைவனை தரிசனம் செய்கின்றனர்.

திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம்..கடல் தாலாட்ட கம்பீரமாக நிற்கிறது திருச்செந்தூர் கோவில். கடலோரத்தில் இருந்தாலும் மலையும் உண்டு குகையும் உண்டு அதுவும் சாதாரண மலையில்லை சந்தன மலை. குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடம் என்று சொல்வார்கள். முருகப்பெருமான் மலை மீது அமர்ந்து அருளாட்சி செய்வார். அவரது அருளை பெற மலையேறி தரிசனம் செய்வார்கள் திருச்செந்தூரில் கடற்கரையில் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிக்கிறார்.

திருச்செந்தூர் கோவில் திருப்பணிக்காக மவுனசாமி, காசிநாத சுவாமி, ஆறுமுகசாமி மூவரும் தங்கள் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தனர். திருச்செந்தூர் கோவிலில் குரு தட்சிணாமூர்த்தியை தரிசனம் செய்தால் திருமண வரம் கிடைக்கும் என்றும் வள்ளி குகைக்கு முன்பு உள்ள சந்தன மலையில் தொட்டில் கட்டினால் குழந்தை பாக்கியம் விரைவில் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

Kandha Sashti Special. On the left side of the Tiruchendur temple is the Valli cave. If you build a cradle on the sandalwood hill in front of this cave, you will get a child soon.