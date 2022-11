காலை தூக்கி கண்ட்றாவி டான்ஸ்.. தூத்துக்குடி பேரை கெடுத்த 2கே கிட்ஸ்.. "வசமாக சிக்கி" இப்போ சரணாகதி!

Tuticorin

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தூத்துக்குடி: கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக தூத்துக்குடி சின்னத்தின் மீது அமர்ந்து முகம் சுழிக்க வைக்கும் வகையில் நடனம் ஆடிய கல்லூரி மாணவர்களின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்ட நிலையில் தற்போது அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்கும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

சமூக வலைதளங்களை அனைவரும் பயன்படுத்த தொடங்கிய பிறகு பொது இடங்களில் செல்பி எடுப்பது, வீடியோ ரெக்கார்ட் செய்வது, சினிமா பாடல்களை பாடி அதை வீடியோ எடுத்து பகிர்வது வாடிக்கையாக உள்ளது.

டிக்டாக், ரீல்ஸ், ஷார்ட்ஸ் வருகைக்கு பிறகு இந்த டிரெண்டிங் கலாச்சாரம் அனைவரிடமும் பரவி உள்ளது. வாரா வாரம் புதிதாக ஏதாவது ஒரு விசயம் இணையதளத்தில் டிரெண்டாகி அதை பிரபலங்கள் தொடங்கி பொதுமக்கள் வரை செய்து வீடியோ வெளியிடுவது வாடிக்கையாகி இருக்கிறது.

English summary

The video of the college students who sat on the Thoothukudi selfie point and danced in ugle way was widely shared on social media, and now a video of them apologizing has been released.