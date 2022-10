திருமணத்தில் பேசிய உதயநிதி.. குறுக்கே வந்த இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் மேட்டர்! வித்தியாசமான அட்வைசால் சிரிப்பலை

News

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கள்ளக்குறிச்சி: திமுக எம்எல்ஏ உதயசூரியன் இல்ல திருமண விழாவில் கலந்துகொண்ட திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின், மணமக்கள் விட்டுக்கொடுத்த வாழ வேண்டும் என்றும், ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ்போல் இருக்கக்கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தினார். இதனை கேட்டு திருமணத்தில் பங்கேற்றவர்கள் வாய்விட்டு சிரித்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி வடக்கு மாவட்ட செயலாளரும் சங்கராபுரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான உதயசூரியன் இல்லத் திருமண விழா இன்று காலை நடைபெற்றது.

கச்சராபாளையத்தில் உள்ள கோமுகி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை அருகே அமைந்து இருக்கும் கலைஞர் திடலில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் திமுக இளைஞரணி செயலாளரும் சேப்பக்கம் சட்டமன்ற தொகுதி எம்எல்ஏவுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டார்.

English summary

DMK Youth Secretary Udayanidhi Stalin, who attended the wedding ceremony at DMK MLA Udayasuriyan's house, advised the bride and groom not be like OPS-EPS. The participants in the wedding burst into laughter.