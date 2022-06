Vellore

oi-Rajkumar R

வேலூர் : வேலூரில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு புள்ளிங்கோ ஸ்டைஸ் போல தலைமுடியை சீராக வெட்டாத சலூன் கடை உரிமையாளர் மற்றும் ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் குமாரவேல் பாண்டியன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

புள்ளிங்கோ ஹேர் ஸ்டைலுக்கு இனி நோ! சலூன் கடைகளுக்கு கடிவாளம்! அதிரடி உத்தரவிட்ட ஆட்சியர்!

தமிழகத்தில் இளைஞர்கள் மட்டுமல்லாது பள்ளி மாணவர்கள் பலரும் பள்ளிக்குச் செல்லும் போது காதுகளில் கம்மலை மாட்டிக்கொண்டு புள்ளிங்கோ ஸ்டைலில் முடியை வெட்டிக்கொண்டு, முடியில் கலரிங் செய்து வலம் வருகின்றனர்.

நில நேரங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் காதில் போட்டிருந்த தோடுகளைக் கழட்டச் சொல்லியும், அந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லியும் அனுப்பிவைத்து வருகின்றனர். ஆனால் அதனை மாணவர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் சுற்றித் திரிகின்றனர்.

