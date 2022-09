கரை புரண்டோடும் பாலாறு! தண்ணீரால் கண்ணீர் வடிக்கும் ஆம்பூர் மக்கள்! போலீசாரின் முக்கிய எச்சரிக்கை!

Vellore

oi-Mohan S

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆம்பூர் அருகே கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, குடியிருப்புக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. மேலும், தரைபாலம் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக, அங்குள்ள நீர்நிலைகளில் இருந்த ஏராளமான தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.

மேலும் இந்த தண்ணீரோடு திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெய்துவரும் கனமழையாலும் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், பாலாற்றின் கிளை ஆறுகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.

English summary

Water entered the residence due to flood in Palar River near Ambur in Tirupattur district. Normal life of the people is affected due to land bridge being submerged in water.