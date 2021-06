அரசு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு ஈடாக.. மருத்துவம், ஆய்வு பணியில் அசத்தும் வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவமனை

Vellore

oi-Veerakumar

வேலூர்: ஒன்றரை வருடங்களுக்கு மேலாக இந்தியாவில் கொரோனா நோய் பரவல் தாக்கம் பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த நோயில் இருந்து மக்களை காப்பதற்காக அறிவியல் சமூகம், செவிலியர்கள் உட்பட முன் களப்பணியாளர்கள் அத்தனைபேரும் தினம் தினம் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

நமது நாட்டில், ஐசிஎம்ஆர், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வைராலஜி புனே, எய்ம்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு அமைப்புகளுக்கு நடுவே ஒரு தனியார் மருத்துவ நிர்வாகம் தோளோடு தோள் நின்று மக்களுக்காக வீரியத்தோடு பணியாற்றி வருகிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா.

8 மாவட்டங்கள் தவிர மற்ற மாவட்டங்களில் பஸ் சேவை? மருத்துவ வல்லுனர் குழு பரிந்துரை

உண்மைதான். அதன் பெயர்தான் வேலூர் நகரத்தில் அமைந்துள்ள கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி. 121 வருடங்கள் பழமையான மிகப் பெரிய மருத்துவமனை அது. வேலூர் பெரியாஸ்பத்திரி என்று வட்டார மொழியில் பெயர் பெற்றுவிட்டது. அந்த வார்த்தைக்கு இந்த மருத்துவமனை முற்றிலும் பொருந்தக் கூடியதுதான்.

English summary

Vellore CMC hospital history in Tamil வேலூர் சிஎம்சி வரலாறு: In our country, can we believe if a private medical administration stands shoulder to shoulder with various government agencies including ICMR, National Institute of Virology Pune, AIIMS and works diligently for the people. That's true. It is named after The Christian Medical College, Vellore. It is the largest hospital 121 years old.