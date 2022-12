அமைச்சரின் அண்ணன் மகள் தற்கொலைக்கு குடும்ப பிரச்னை காரணமா? சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்யும் போலீஸ்!

Vellore

oi-Vignesh Selvaraj

வேலூர் : வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி பகுதியில், அமைச்சர் துரைமுருகன் அண்ணன் மகள் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்துகொண்டதற்கு, குடும்ப பிரச்சனை காரணம் என போலீசாரின் முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகனின் அண்ணன் துரை மகாலிங்கம், இவரது மகள் பாரதி (55). பாரதி லத்தேரி பகுதியில், ரயிலில் அடிபட்டு இறந்து கிடந்தார்.

தகவல் கிடைத்து ஜோலார்பேட்டை ரயில்வே போலீசார் விரைந்து சென்று, பாரதி உடலை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின் வழக்கு பதிவு செய்து நடத்திய விசாரணையில், அவர் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது.

ரயில் முன்பு பாய்ந்து.. அமைச்சர் துரைமுருகன் அண்ணன் மகள் தற்கொலை

English summary

According to the initial reports of the police, a family dispute was the reason behind the suicide of Bharathi, the niece of minister Durai murugan. It is said that the police are examining the CCTV footage from there.