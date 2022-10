சிங்கப்பெண்ணே.. சிங்கப்பெண்ணே.. காவலர்களாக தேர்வான 3 சகோதரிகள்! முதல் வாழ்த்துச்சொன்ன கனிமொழி!

Vellore

வேலூர்: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உடன்பிறந்த மூன்று சகோதரிகள் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் ஒரே நேரத்தில் காவலர்களாக தேர்வாகியுள்ள நிலையில் அவர்களுக்கு முதல் வாழ்த்துச் சொல்லி மகிழ்வை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் கனிமொழி எம்.பி.

தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பல்வேறு அரசு விழாக்கள், ஆய்வுப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த அவர், அதனிடையே இந்த சகோதரிகள் மூன்று பேரையும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு வாழ்த்துக் கூறியிருக்கிறார்.

கனிமொழி தங்களை இந்தளவு கவனத்தில் கொண்டு வாழ்த்துக் கூறுவார் என்பதை எதிர்பார்க்காத அந்த சகோதரிகள் இதனால் நெகிழ்ந்துவிட்டனர்.

English summary

Kanimozhi MP congratulating three sisters in Ranipet district who have been selected as constables in the Tamil Nadu Police at the same time.