6 மாவட்டங்களில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் - அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தகவல்!

Vellore

oi-Mohan S

வேலூர்: தமிழகத்தில் ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார். தமிழக முழுவதும் காலியாக உள்ள 4, 308 மருத்துவ காலி பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

R.B.Udhayakumar | OPS செய்வது தர்மயுத்தம் அல்ல.. துரோக யுத்தம்

வேலூர் மாவட்டம், சத்துவாச்சாரியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், இன்று கோவிட் தடுப்பூசி சிறப்பு தடுப்பூசி முகாமை, சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியம் தொடங்கி வைத்து, பின்னர் மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியம் கூறியதாவது: தமிழக முழுவதும் சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் 27 லட்சம் தடுப்பூசிகள் இன்றைக்கு கையிருப்பில் இருக்கிறது. இந்த தடுப்பூசிகளையும் போடுவதற்கு உண்டான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

18 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் கவனத்திற்கு.. கோர்பேவாக்ஸ் பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தொடக்கம்!

English summary

Health Minister Ma Subramanian said that steps are being taken to start new medical colleges in 6 districts of Tamil Nadu.