பாவம்.. அவரே கலங்கிப் போய் என்னென்னமோ பேசுறாரு.. ஓபிஎஸ் விமர்சனம் பற்றி துரைமுருகன் கிண்டல்!

Vellore

oi-Vignesh Selvaraj

வேலூர் : ஓ.பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர் துரைமுருகனை விமர்சித்ததற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள துரைமுருகன், "பாவம்... அவர் கலங்கிப் போய் எதையெதையோ பினாத்திக் கொண்டிருக்கிறார்." எனன் கூறியுள்ளார்.

பாலாற்றின் குறுக்கே ஆந்திர அரசு அணை கட்டுவது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை வெளியிட்டிருந்த நிலையில் அவரை விமர்சிக்கும் வகையில் துரைமுருகன் கிண்டலாக பதில் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.

இதையடுத்து எடப்பாடி பழனிசாமியின் அறிக்கைக்கு ஆதரவாகவும், அமைச்சர் துரைமுருகனின் அறிக்கைக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையிலும் அறிக்கை விடுத்தார் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

இந்நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸின் விமர்சனம் குறித்த கேள்விக்கு கிண்டலாக பதிலளித்துள்ளார் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன்.

திடீர் மீட்டிங்.. பேப்பர் ஃபைனல்.. 'புது ரூட்’ ஜெட் வேகத்தில் பறக்கும் ஓபிஸ் - குறுக்க வந்துறாதீங்க!

English summary

Responding to a question raised by reporters regarding OPS accusation that Duraimurugan is playing a double role in the Andhra government's attempt to build a dam, Duraimurugan said, "O Panneerselvam plays many roles. He is distraught”.