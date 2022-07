பைக், ஜீப்பை அகற்றாமல் ரோடு! சாட்டையை சுழற்றிய வேலூர் மாநகராட்சி! உதவி பொறியாளர் சஸ்பெண்ட்

Vellore

oi-Nantha Kumar R

வேலூர்: மோட்டார் சைக்கிளுடன் சேர்த்து சிமெண்ட் சாலை அமைத்தது, ஜீப் வாகனத்தை அகற்றாமல் தார்சாலை போட்ட விவகாரத்தில் வேலூர் மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர் அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வேலூர் மாநகராட்சியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. புதிதாக சாலை, தார்சலை அமைத்தல், கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல் உள்ளிட்ட ஏராளமான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

என்னா குளிரு.. சென்னையில் 2ஆவது நாளாக செம மழை.. மக்கள் ஹேப்பி #ChennaiRains

இந்நிலையில் கடந்த வாரம் வேலூர் ஸ்மார்ட் சிட்டி தொடர்பான பணிகள் தான் பேசும்பொருளானது. இதற்கு சாலையில் நிறுத்தப்பட்டு இருந்த வாகனங்கள் எடுக்காமல் அப்படியே புதிய சாலை அமைத்தது தான் காரணம்.

English summary

The Assistant Engineer of Vellore Corporation has been suspended in connection with the construction of a cement road along with a motorcycle and tarpaulin without removing the jeep.