13 அமைச்சர்கள் ஜெயிலுக்கு போவார்கள்! ‘திமுகவுக்கு மெசேஜ்’ லிஸ்ட்டே இருக்கு! கொந்தளித்த சிவி சண்முகம்

Villupuram

oi-Vignesh Selvaraj

விழுப்புரம் : திமுக அமைச்சர்கள் 13 பேர் விரைவில் சிறைக்குச் செல்வார்கள் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம் ஆவேசமாகப் பேசியுள்ளார்.

அதிமுக சார்பில் திமுக அரசைக் கண்டித்து நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய சிவி சண்முகம், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது வழக்கு போட்டால் நாங்கள் பயந்து விடுவோமா? எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மேலும் பேசிய அவர் அதிமுகவை எந்த கொம்பனாலும் அழிக்க முடியாது. எட்டப்பன் பன்னீர்செல்வம் என்றும் கட்சியையும் சின்னத்தையும் முடக்க நினைத்த ஓபிஎஸ் அதிமுகவின் துரோகி என்றும் கடுமையாகச் சாடினார்.

சென்னைக்கு ஆபத்து.. அடுத்த 5 ஆண்டில் 29 சதவீத பகுதி கடலில் மூழ்கும்.. பதறவைக்கும் பரபர அறிக்கை

English summary

Former ADMK minister CV Shanmugam has spoken at the protest against DMK government’s electricity tariff hike : 13 DMK ministers will go to jail soon.