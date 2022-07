கடவுள் செய்யாததை கருணாநிதியும் ஸ்டாலினும் செய்துள்ளனர்.. அமைச்சர் பொன்முடி பரபர பேச்சு!

Villupuram

oi-Vignesh Selvaraj

விழுப்புரம் : அன்று கடவுள் செய்யாததை கருணாநிதி செய்திருக்கிறார். அதை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறார் என அமைச்சர் பொன்முடி பேசியுள்ளார்.

கடவுள் செய்யாததை கருணாநிதியும் ஸ்டாலினும் செய்துள்ளனர்.. அமைச்சர் பொன்முடி

முதல்வரும், திமுக தலைவருமான முக ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தலின்படி திமுக சார்பில் திராவிட மாடல் பயிற்சிப் பாசறை கூட்டங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இந்தப் பயிற்சிப் பாசறை கூட்டங்களில், திராவிடம் பற்றியும், முதல்வர் சொல்லும் திராவிட மாடல் ஆட்சி பற்றியும் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் பேசி வருகின்றனர்.

திமுகவுக்கு 2 முதலமைச்சர்கள்.. அப்போ கூட பாஜகவால்.. ம்ஹூம்! - நயினாருக்கு டிகேஎஸ் இளங்கோவன் ரிப்ளை!

English summary

Karunanidhi has done what God did not then, today all castes can become priests, Chief Minister M. K.Stalin has implemented it : says Minister Ponmudi.