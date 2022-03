விருதுநகர் பெண் பாலியல் வழக்கு.. வேகம் எடுக்கும் சிபிசிஐடி விசாரணை.. கைதான 4 பேரின் செல்போன்கள் ஆய்வு

Virudhunagar

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

விருதுநகர்: பட்டியலின இளம் பெண் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான 4 பேரின் செல்போன்களை சைபர் கிரைம் ஆய்வுக்கு சிபிசிஐடி போலீசார் அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

விருதுநகரில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்த 22 வயது பட்டியலின இளம்பெண்ணை திமுக இளைஞரணி நிர்வாகிகள் இருவர், பள்ளி மாணவர்கள் உட்பட 8 பேர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது தமிழ்நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண்ணிடம் திமுக இளைஞரணியை சேர்ந்த ஹரிஹரன் காதலிப்பதுபோல் நடித்து தனிமையில் இருந்தபோது அதை செல்போனில் வீடியோ எடுத்து மிரட்டி, தனது நண்பர்கள் உட்பட மொத்தம் 8 பேருடன் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் புகாரளித்தார்.

விடக்கூடாது.. முதல்வர் போட்ட ஆர்டர்! விருதுநகர் வன்கொடுமை.. சிபிசிஐடியிடம் சிக்கும் இன்னும்

English summary

The CBCID police have sent the cell phones of 4 persons arrested in the case of gang rape of a young girl on the list for cyber crime investigation