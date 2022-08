அதிர்ச்சி.. விருதுநகரில் குளிர்பானம் குடித்து பஸ்சில் மயங்கிய சென்னை சிறுவன்.. திண்டிவனத்தில் பலி

Virudhunagar

விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம் அழகாபுரியில் குளிர்பானம் குடித்துவிட்டு பஸ்சில் குடும்பத்துடன் சென்னை புறப்பட்டு சென்றபோது 14 வயது சிறுவன் திண்டிவனத்தில் பலியானார். இதுதொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை மயிலாப்பூரில் வசித்து வருபவர் ஜெபஸ்டீன். இவரது மனைவி பொருட்செல்வி. இந்த தம்பதிக்கு 2 குழந்தைகள் இருந்தனர். மகன் பெயர் ஆண்டோனி ஜான் ரோசன். இவருக்கு 14 வயது. மகள் பெயர் ஏஞ்சலின் செல்வ அனுசியா.

இவர்கள் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் நடந்த திருவிழாவுக்கு வந்திருந்தனர். திருவிழா முடிந்த நிலையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இருந்து நேற்று இரவு பஸ்சில் சென்னை புறப்பட்டு சென்றனர். பஸ் விருதுநகர் மாவட்டம் அழகாபுரி அருகே நின்றது.

English summary

A 14-year-old boy died in Tindivana while leaving Chennai with his family in a bus after drinking a cold drink in Alagapuri, Virudhunagar district. The police are investigating in this regard.