நாங்க தான் இனிமே எல்லாம்! ராஜேந்திர பாலாஜியை கடுப்பாக்கிய ஓபிஎஸ் டீம்! விறுவிறு விருதுநகர் அதிமுக!

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள நிலையில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மோதல் உச்சத்தில் இருக்கிறது. ஓபிஎஸ் தரப்பில் மாவட்ட செயலாளர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் மாவட்ட செயலாளராக இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தரப்பினருக்கும் கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

'தளபதி' படத்தில் வரும் மம்முட்டி, ரஜினிகாந்த் போல கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் இணைபிரியாத நண்பர்கள் போல் இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் தற்போது 'அக்னி நட்சத்திரம் படத்தில் வரும் கார்த்திக், பிரபு போல ஆகிவிட்டார்கள்.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு.. காங்கிரஸ் கார்கேவுக்கு கிடுக்கிப்பிடி.. 7 மணிநேரம் விசாரித்த அமலாக்கத்துறை

English summary

The conflict in Virudhunagar district is at its peak as the AIADMK single leadership issue has exploded. It is said that there is a fierce conflict between those declared as district secretaries on the OPS side and former minister Rajendra Balaji, who is the district secretary on the Edappadi Palanichami side.