இந்தியாவின் தலைமை “பெஸ்டு”.. உலகுக்கே தலையேற்போம்! வெளிநாட்டில் இந்தியன் என்றால் பெருமை - ஆர்என் ரவி

Virudhunagar

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

விருதுநகர்: விரைவில் உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் இந்தியா தலைமை தாங்கும் என்றும், வெளிநாடுகளுக்கு சென்று இந்தியன் என்று சொன்னால் நமது பெருமை தெரிய வரும் என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் உள்ள தனியார் சுயாதீன கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கலந்துகொண்டார்

ஏராளமான மாணவர்கள் கலந்துகொண்ட இந்த விழாவில் பேசிய அவர் இந்தியாவின் வளர்ச்சி குறித்தும், உலக அரங்கில் இந்தியாவின் நிலை பற்றியும் சிலாகித்து பேசினார்.

வளர்ந்த நாடுகளில் உலகில் 3-வதாக இந்தியா.. சிறந்த தலைமை தான் காரணம்.. தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி

Governor RN Ravi has said that soon India will lead all the countries of the world and if we go abroad and say we are Indian, our pride will be known.