உயர் அதிகாரிகள் கொடுத்த மன அழுத்தம்?.. ரயில்வே ஊழியர் தற்கொலை.. மனைவி பரபரப்பு புகார்!

Virudhunagar

விருதுநகர்: தென்னக ரயில்வே ஊழியர் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். தனது மரணத்துக்கு உயர் அதிகாரிகள் நெருக்கடியே காரணம் என்று அவர் உருக்கமான வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டி அருகே உள்ள மாந்தோப்பு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் லிங்கம். இவரது மனைவி விஜயலட்சுமி. இவர்களுக்கு லாவண்யா, ராஜேஸ்வரி என்ற இரு மகள்கள் உள்ளனர்.

லிங்கம் தென்னக ரயில்வேயில் மேஸ்திரி ஆக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

Southern Railway employee commits suicide by drinking poison. He has released a scathing video saying that the crisis of high officials was the reason for his death