நாட்டுல ரெண்டே ரெண்டு அறிவாளிகதான்.. இன்னும் 40 வருசத்துக்கு அவங்கதான்.. - ஒரே போடாக போட்ட ராதாரவி!

Virudhunagar

விருதுநகர் : நாட்டில் இரண்டே இரண்டு அறிவாளிகள் மட்டுமே, ஒருவர் பிரதமர் மோடி, மற்றொருவர் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா என நடிகர் ராதாரவி தெரிவித்துள்ளார்.

அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக தமிழகத்தில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் என பா.ஜ.கவைச் சேர்ந்த நடிகர் ராதாரவி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக பெரும் வளர்ச்சியைப் பெற்று வருகிறது என்றும் உலகம் முழுவதும் இருக்கும் அத்தனை தமிழர்களும் போற்றக்கூடிய ஒரு தமிழர் என்றால் அது அண்ணாமலை தான் என்றும் அவர் பேசியுள்ளார்.

Actor Radha ravi has said that there are only two intellectuals in the country, one is Prime Minister Modi and the other is Union Minister Amit Shah.