கெடு விதித்த அண்ணாமலை! செல்லமா.. விளையாட்டாதான் அடிச்சாரு.. சர்ச்சைக்கு எண்ட் கார்டு போட்ட கலாவதி!

விருதுநகர் : மனு அளிக்க வந்த பெண்ணை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் தாக்கியதாக வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையான நிலையில், அமைச்சர் தன் உறவினர் எனவும், தன்னை விளையாட்டாக செல்லமாக அடித்தார் என வீடியோவில் இருந்த கலாவதி கூறியுள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் பாலவனத்தம் கிராமத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை தமிழக அரசின் சார்பில் இலவச ஆடு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக வருவாய் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு இலவச ஆடுகளை வழங்கினார்.

