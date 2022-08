Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் நீரில் மூழ்கிய தாயை துரிதமாகச் செயல்பட்டு 10 வயது சிறுவன் காப்பாற்றி உள்ளான்.

நீச்சல் குளத்தில் தாய்க்கு வலிப்பு! டக்கென உள்ளே குதித்து காப்பாற்றிய குட்டி பையன்! நெகிழ்ச்சி வீடியோ

நமக்குப் பிடித்தவர்களுக்கு எதாவது ஆபத்து என்றால் உடனே நமக்குக் கூடுதலாகவே எனர்ஜி வந்துவிடும். அதிலும் நமது குடும்பத்தில் யாராவதற்கு ஆபத்து என்றால் சொல்லவா வேண்டும்.

அப்படி ஆபத்தில் இருந்த தாயார் துரிதமாகச் செயல்பட்டு நொடிகளில் மகன் காப்பாற்றியுள்ளான். அவர் சுற்று தாமதித்து இருந்தாலும் பேராபத்து ஏற்பட்டு இருக்கும்.

நள்ளிரவில் வந்த வலிப்பு.. பேய் பிடித்துவிட்டதாக கூறி சிறுவனை அடித்தே கொன்ற தாய்

English summary

US child saves his mother who is having fits In Pool: (நீரில் மூழ்கிய தாயைக் காப்பாற்றிய சிறுவன்) US woman has fits in pool saved by his son.