11 நாட்கள் நான்ஸ்டாப் டிராவல்.. 13,510 கி.மீ. தூரம்.. புதிய கின்னஸ் ரெக்கார்டு வைத்த பறவை!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: உலகில் நீண்ட தூரம் பறந்து காட்விட் பறவை கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளது. இடைவெளியில் எங்கும் நிற்காமல் தொடர்ந்து 8,453 மைல்கள் அதாவது 13,560 - கிலோ மீட்டர் தூரம் இந்த பறவை பறந்துள்ளது.

இயற்கையின் அதிசய படைப்புகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுவது பறவைகள்.. நூற்றுக்கணக்கான பறவை இனங்கள் உள்ளன. பறவைகள் இரைதேடியும் இனப்பெருக்கத்திற்காகவும் தனது வாழ்விடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு புலம் பெயர்ந்து செல்கின்றன.

இப்படி பறவைகள் புலம் பெயர்ந்து செல்வதை வலசை செல்லுதல் என்று சொல்வதுண்டு. பறவைகள் கண்டம் விட்டு கண்டம் என பல ஆயிரம் கி.மீட்டர் தொலைவுக்கு பறந்து செல்வது இயற்கையின் வினோதம் என்றே சொல்லலாம்.

English summary

The godwit bird has entered the Guinness Book of World Records for the longest flight in the world. The bird has achieved this feat by flying non-stop for 11 days covering a distance of 8,453 miles i.e. 13,560 kilometers.