ஜஸ்ட் 10 ரூபாய்.. 6 பேர் 150 கி.மீ போகலாம்.. அசர வைத்த வண்டி.. ஆனந்தமான ஆனந்த் மகிந்திரா

Washington

வாஷிங்டன்: ஆறு பேர் பயணிக்கும் வகையில், மின்சாரத்தில் ஓடும் வாகனத்தை கிராமப்புற இளைஞர்கள் ஓட்டும் வீடியோ ஒன்றை தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இருக்கும் ஆனந்த் மகிந்திரா, இதுபோன்ற புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் தன்னை கவரும் வகையில் இருப்பதாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான தொழில் அதிபர்களில் ஒருவரான ஆனந்த் மகிந்திரா, சமூக வலைத்தளங்களிலும் ஆக்டிவாக இருந்து வருகிறார்.

குறிப்பாக தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஆனந்த மகிந்திரா பகிரும் கருத்துக்கள் நெட்டிசன்களை கவரும் வகையில் இருக்கும். இவரது ட்விட் பதிவுகளுக்கு இணையத்தில் தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது என்று சொல்லும் அளவுக்கு ஆனந்த் மகிந்திராவின் ட்விட் பதிவுகள் இணையத்தில் டிரெண்டிங் ஆகிவிடும்.

Anand Mahindra, who has posted a video of rural youth driving a six-passenger electric vehicle on Twitter, has tweeted that he is fascinated by such innovations.