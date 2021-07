புதிய ஸ்பேஸ் புரட்சி.. முதல் ஆட்டோமெடிக் ராக்கெட், வயதான பயணி.. இது ஜெஃப் பெசோஸின் ஸ்பேஸ் சுற்றுலா

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: முதலில் சிறிய ஆன்லைன் புக் விற்பனை நிறுவனமாகத் தொடங்கப்பட்ட அமேசான் இன்று மிகப் பெரிய ஆன்லைன் சாம்ராஜ்ஜியத்தையே கொண்டுள்ளது. அந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோஸ் இன்று தனது முதல் விண்வெளி பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்.

விண்வெளி குறித்தும், மற்ற கிரகங்கள் குறித்தும் நடக்கும் ஆய்வுகள் கடந்த நூற்றாண்டில் நடுப்பகுதியில் இருந்தே தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே இதில் பெரிய போட்டியே நிலவியது.

ஆனால், இது 21ஆம் நூற்றாண்டு. இப்போது விண்வெளி பயணங்களில் உலக நாடுகளைக் காட்டிலும் தனியார் நிறுவனங்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டத் தொடங்கின.

English summary

Former Amazon chief Jeff Bezos will hitch a ride to space on his company Blue Origin's first crew launch. He will be accompanied by three other passengers, who include his brother, a former pilot and a paying customer.