உக்கிரமாகும் உக்ரைன் விவகாரம்.. ரஷ்யாவுடன் கைகோர்த்துவிட்டது சீனா! சிக்கல்.. எச்சரிக்கும் அமெரிக்கா

Washington

வாஷிங்டன்: ரஷ்யா- உக்ரைன் விவகாரத்தில், சீனா ரஷ்யாவுக்கு மறைமுகமாக உதவுவதாக அமெரிக்கா குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

ரஷ்யா - உக்ரைன் நாடுகள் இடையே அதிகரித்து வரும் போர்ச்சூழலால், இரு நாடுகளும் எல்லையில் ராணுவத்தை நிறுத்தி வைத்துள்ளன. இது நாளுக்கு நாள் உலக நாடுகள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா களமிறங்கியுள்ளது. அதன்பிறகு உக்ரைன், ரஷ்யப் படைகளை பின்வாங்கச் சொன்னது. ஆனால், ரஷ்யா பின்வாங்குவதாக இல்லை.

English summary

US saidt that China's tacit support for Russia is deeply alarming and frankly even more destabilizing to the security situation in Europe.