அலட்சியம்.. சீனாவில் வேகமெடுத்த கொரோனா.. மீண்டும் 2020யைபோல் முடங்கும் உலகம்? வெளியான பகீர் தகவல்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் தினமும் 2 லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும், பல ஆயிரம் பேர் இறந்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் கூட சீனா கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை முழுவதுமாக தளர்த்தியுள்ளது. சீனாவின் இந்த அலட்சியப்போக்கால் 2020ல் உலக நாடுகள் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நிலைமை மீண்டும் வரலாம் எனவும், அதற்கான காரணம் பற்றியும் பகீர் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

2019 இறுதியில் சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கியது. இந்த வைரஸ் அங்கிருந்து பல நாடுகளுக்கும் பரவ தொடங்கியது. 2020ல் உலகில் சுமார் 150க்கும் அதிகமான நாடுகளை சேர்ந்த மக்கள் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டனர்.

இந்த கொரோனா வைரஸால் கோடிக்கணக்கானவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கொத்து கொத்தாக ஏராளமானவர்கள் மரணமடைந்தனர். இதற்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல. இந்தியாவிலும் பல லட்சம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டதோடு, பல ஆயிரம் பேர் பலியாகினர்.

English summary

It is said that more than 2 lakh people are infected every day and thousands of people are dying due to the rapid spread of the corona virus in China. However, China has completely relaxed the Corona restrictions. Due to this negligence of China, the situation of the world affected by the corona virus may return in 2020 and the reason for that has been released.