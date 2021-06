சீன ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்த 24 புதிய கொரோனா வகைகள்.. கொரோனா எப்படி தோன்றியது? சீனா சொல்வது என்ன

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: சீனாவைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் வௌவால்களில் இருந்து 24 புதிய வகை கொரோனா வைரஸை கண்டறிந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளைப் புரட்டிப் போட்டுக் கொண்டிருப்பது கொரோனா வைரஸ் தான். முதல் அலை, 2ஆம் அலை என அலை அலையாகத் தாக்கும் கொரோனாவால் உலக நாடுகள் திக்குமுக்காடிப் போயுள்ளன.

கொரோனா பாதிப்பால் பின்தங்கிய வளரும் நாடுகள் மட்டும் பாதிக்கப்படவில்லை. அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற வளர்ந்த நாடுகளும்கூட கொரோனாவால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Amid renewed calls to probe into the origins of COVID-19, Chinese researchers said they had found a batch of new coronaviruses in bats. The newly found viruses in the bats include one that may be the second closest to the COVID-19 virus.