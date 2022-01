ஓமிக்ரான் நிச்சயம் கடைசி வேரியண்ட் இல்லை! வேக்சினுக்கு புதிய கொரோனா கட்டுப்படாமல் போகலாம்- WHO பகீர்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ஓமிக்ரான் கொரோனா குறித்த அச்சுமே பொதுமக்களிடம் இருந்து இன்னும் விலகாத நிலையில், அடுத்து உருமாறிய கொரோனா குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ஓமிக்ரான் கொரோனாவுக்கு பின்னர் உலகெங்கும் கொரோனா தாக்கம் மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. பிரிட்டன், அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் தினசரி கேஸ்களின் எண்ணிக்கை மீண்டும் லட்சத்தை அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 2.51 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல தினசரி பாசிட்டிவ் விகிதமும் 15.88%ஆகக் குறைந்துள்ளது.

இது அதைவிட மோசமாம்! ஓமிக்ரானையே தூக்கி சாப்பிடும் ஸ்டெல்த் ஓமிக்ரான்.. எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எச்சரிக்கை!

English summary

WHO warns that the next variant will have the capability to escape the vaccine: WHO explains that omicron will not be the last Corona variant.