உச்சம் தொடும் உலக மக்கள் தொகை.. ஐ.நா ரிப்போர்ட்.. இந்தியாவை பற்றி என்ன சொல்லி இருக்கு தெரியுமா?

வாஷிங்டன்: உலக மக்கள் தொகை வரும் நவம்பர் 15 ஆம் தேதிக்குள் 800 கோடியை தாண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. அதேபோல், உலகின் மிகுந்த மக்கள் தொகை நாடாக வரும் 2023 ஆம் ஆண்டில் சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளி இந்தியா முதலிடத்தை பிடிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புவி வெப்பமயமாதல், பருவநிலை மாறுபாடு என இன்று உலகம் சந்திக்கும் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு மக்கள் தொகை அதிகரிப்பும் ஒரு முக்கிய காரணியாக சொல்லப்படுகிறது.

மித மிஞ்சிய நுகர்வு மற்றும் பூமியின் வளங்கள் அதிகப்படியான சூறையாடல் போன்றவையால் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பால் ஏற்படும் என்றும் பூமியின் தாங்கு திறனை மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதே பெரும் சிக்கலாக அமையும் என்பது ஆய்வாளர்கள் ஒரு தரப்பினர் கருத்தாக உள்ளது.

