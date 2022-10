இந்தியா போறீங்களா? கவனமாக இருங்க.. சொந்த நாட்டு மக்களை சட்டென எச்சரித்த அமெரிக்கா.. பரபர பின்னணி

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: இந்தியாவில் பயங்கரவாதம், குற்றச்செயல்களை சுட்டிக்காட்டி அதிக கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் என சொந்த நாட்டு மக்களை அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது.

இந்தியாவுக்கு ஆண்டுதோறும் அமெரிக்காவில் இருந்து ஏராளமானவர்கள் வந்து செல்கின்றனர். குறிப்பாக சுற்றுலா, தொழில் உள்ளிட்டகா ரணங்களுக்காக அவர்கள் இந்தியாவுக்கு வருகின்றனர்.

இவ்வாறு வரும் அமெரிக்க நாட்டு மக்களுக்கு அந்நாடு பல்வேறு முக்கிய அறிவுரைகளை வழங்கும். மேலும் ஆண்டுதோறும் அமெரிக்காவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் ஒவ்வொரு நாட்டின் சூழல் பற்றி அறிவிப்புகள் பொதுமக்கள் அறியும் வகையில் வெளியிடப்படும்.

English summary

America has warned its own countrymen to be more careful pointing out terrorism and crime in India.