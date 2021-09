ஆஹா.. விரல்கள் மேலே சக்கரம் சுழல்வது போல தெரிகிறதே இதுதான் "கடவுளின் கை" நாசா வெளியிட்ட புகைப்படம்

Washington

வாஷிங்டன்: கடவுளின் கை.. இந்த வார்த்தை மறுபடியும் புகழ் பெற்றுள்ளது.

1986ம் ஆண்டு கால்பந்தாட்ட உலக கோப்பை தொடரில், மரடோனா அடித்த ஒரு கோல் இந்த வார்த்தையை பொது வெளியில் பிரபலப்படுத்தியது. அதன்பிறகு, இப்போது, நாசா வெளியிட்டுள்ள ஒரு புகைப்படம் கடவுளின் கை என்ற வார்த்தையை பொது வெளியில் பேச வைத்துள்ளது.

நாசா விஷயத்தை பார்க்கும் முன்பாக மரடோனா விஷயத்தை குட்டியாக பார்த்து விட்டு வந்து விடலாம்.

Nasa released Hand of God picture: Nicknamed the "Hand of God" in popular culture, the pulsar reponsible for this 150 light year-long nebula is only 19 kilometers in diameter. The pulsar rotates 7 times per second and has a magnetic field 15 trillion times stronger than Earth's! Scientist Jocelyn Bell discovered pulsars this week in 1967.